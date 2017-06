Calciomercato, Milan: Davide Di Gennaro si propone a centrocampo

Casa Milan teatro di moltissimi incontri negli ultimi giorni, ieri è stata la volta dell'agente di Andrea Conti, oggi c'è invece il colloquio con il procuratore di Davide Di Gennaro. Il classe '88 vuole tornare in rossonero dove aver giocato nel Milan ai tempi della Primavera e collezionato 3 presenze in prima squadra. Attualmente sono risicate le possibilità di vedere il centrocampista del Cagliari nella squadra di Montella, a meno che non vengano ceduti Sosa (definitivamente), Locatelli (in prestito) e non venga riscattato Matí Fernández.

