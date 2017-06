Calciomercato, Milan: Diego Costa ha un ingaggio troppo alto, André Silva resta il favorito

Viste le difficoltà per arrivare a Belotti, il Milan si è interessato veramente al profilo di Diego Costa, in uscita dal Chelsea. Secondo Tuttosport, lo spagnolo guadagna troppo per le casse dei rossoneri. Troppo alto l'ingaggio da 12 milioni l'anno per il classe '88, che al Milan guadagnerebbe al massimo 10 milioni, bonus compresi. Il nome più probabile per l'attacco di Montella, resta il giovane André Silva dal Porto.

Tutte le news di Calciomercato in diretta