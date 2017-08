Calciomercato, Milan: Diego Costa non può andare all'Atletico fino a gennaio, è raggiungibile

E' cosa risaputa che Diego Costa vorrebbe tornare all'Atletico Madrid, ma i colchoneros non potranno finalizzare l'affare fino a gennaio in quanto la FIFA gli ha imposto il blocco del mercato. Ieri Diego Pablo Simeone, dopo il successo per 2-1 contro il Napoli in Audi Cup, ha detto in merito: Se arriva a gennaio? Vedremo. Per ora è un calciatore del Chelsea e non possiamo parlarne". Si fa quindi più plausibile la possibilità che lo spagnolo diventi obiettivo del Milan, in cerca di una prima punta.

