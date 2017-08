Calciomercato, Milan: Diego Costa ok, ma solo se almeno per un anno

Secondo quanto riportato dal London Evening Standard, nei sondaggi effettuati nelle ultime settimane con Diego Costa e con il Chelsea, il Milan ha fatto sapere che acquisterebbe il giocatore solo a titolo definitivo. Una precisazione che pare scontata ma che non lo è vista la volontà del giocatore di tornare all'Atletico Madrid a gennaio, ovvero dopo la conclusione dello stop al mercato per i Colchoneros. Una scelta questa che non coinciderebbe con i voleri rossoneri.

