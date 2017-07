Calciomercato, Milan: Fassone: "Renato Sanches? Condizioni che non possiamo sostenere"

Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, a margine della presentazione dei calendari di Serie A ha parlato ai giornalisti presenti: "Per Renato Sanches parliamo col Bayern, ma i tedeschi hanno posto delle condizioni che non possiamo sostenere. Però vediamo. Belotti? È un giocatore del Torino, noi stiamo rispettosamente dalla nostra parte. Per quanto riguarda l'attaccante, vedremo quale club accetterà di trattare una cessione".

