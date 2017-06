Calciomercato, Milan: il giovane portiere Plizzari verso il prestito

Nonostante gli screzi con Donnarumma, il Milan dovrebbe riuscire a mettere a segno il rinnovo del suo n° 1. Ecco che si apre la possibilità di vedere il giovane Plizzari in prestito. Il suo agente, Tullio Tinti, è atteso proprio oggi a Casa Milan per definire il futuro del suo assistito e scegliere la destinazione migliore per la prossima stagione.

Tutte le news di Calciomercato in diretta