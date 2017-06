Calciomercato, Milan: incontro con l'Atalanta concluso, Conti è più vicino

Terminato l'incontro tra Atalanta e Milan per il passaggio in rossonero di Andrea Conti, ma la tanto attesa fumata bianca non è ancora arrivata: i due club si sono comunque avvicinati ulteriormente e, secondo quanto riferisce 'Sky', dovrebbero chiudere nei prossimi giorni sui 23/24 milioni più bonus.

