Calciomercato, Milan: l'agente di Conti: "L'Atalanta lo lasci andare"

Mario Giuffredi, procuratore di Andrea Conti, è chiarissimo in un'intervista rilasciata a 'Tuttomercatoweb': "Vuole solo il Milan. Nella sua testa l'Atalanta non c'è più ed è giusto che sia così. Il Milan è il sogno di ogni calciatore, nessuno può tarpargli le ali". E ancora: "Gasperini non può privare ad un giocatore di coronare il sogno di fare il salto di qualità, non sarebbe corretto mettere il veto alla sua cessione".

