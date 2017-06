Calciomercato, Milan: l'agente di Paletta annuncia l'addio ai rossoneri

Il Milan è la regina del calciomercato estivo italiano. Dopo i 4 acquisti consecutivi, in casa rossonera, continua a tener banco la vicenda Donnarumma, il cui futuro sembra ancora molto incerto mentre per quanto riguarda il mercato in uscita, il primo nome della lista porta a Gabriel Paletta. Il difensore italo-argentino, uno dei migliori a livello di rendimento nell’ultima stagione, saluterà quasi certamente Milano per accasarsi con un’altra maglia visto la forte concorrenza nel reparto difensivo, soprattutto dopo l’arrivo di Musacchio. L’agente del calciatore, Martin Guastadisegno, ha confermato ai microfoni di Tuttosport l’intenzione del giocatore di voler andare via visto che i rossoneri non gli rinnoveranno il contratto. Ecco le sue dichiarazioni: ”Con il Milan è davvero finita ormai. Recentemente ho parlato con Mirabelli e mi hanno comunicato l’intenzione di non voler rinnovare il contratto a Gabriel, che scadrà nel 2018. Abbiamo chiesto alla società la cessione anche perché ha 31 anni e vuole giocare con continuità e, inoltre, al Milan non conviene tener in rosa un giocatore scontento e a scadenza, quindi è meglio per entrambi. Stiamo trovando un accordo ma ci saluteremo con rispetto, senza rimorsi.” Il Milan dunque saluterà Paletta, la cui destinazione è ancora molto incerta anche se sul giocatore c’è l’ombra del Torino, allenata da Mihajlovic che avrebbe individuato in lui, il rinforzo giusto per la difesa. L’avventura del difensore con i rossoneri, si può dire ormai conclusa.