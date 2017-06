Calciomercato, Milan; la proprietà cinese non vuole vendere Donnarumma

Molto forte la presa di posizione della proprietà cinese del Milan, molto arrabbiata per le decisione di Donnarumma: non si accettano proposte da alcune squadra, riporta Gianluca Di Marzio. Per una questione di principio, non si vogliono prendere in considerazione eventuali proposte, soprattutto quella del Real Madrid. Allo stato attuale delle cose,, Donnarumma resterà a Milano fino alla scadenza del suo contratto

