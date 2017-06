Calciomercato, Milan: Morata trova un accordo con il Manchester United

Milan su James e Morata? Macché... Secondo il Telegraph è già stato trovato un accordo tra Morata e il Manchester United, con l'ex Juventus che prenderà così il posto di Ibrahimovic. Niente da fare per il primo che già da diverso tempo aveva puntato sul classe '92. Ancora sconosciute le cifre, visto che i Red Devils vorrebbero anche James Rodriguez e fare un conto unico dando in cambio de Gea, anche se il Real ha fatto un passo indietro sul portiere ex Atlético vista la volontà di Zidane di tenersi stretto Keylor Navas.

