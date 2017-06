Calciomercato, Milan: oggi gli incontri con gli agenti di Neto e Perin

Oggi i rossoneri, con il polverone Donnarumma che ancora non si è placato, incontreranno gli agenti di Mattia Perin e di Norberto Neto per individuare il sostituto del 99, deciso a non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2018. Ai microfoni di Radio CRC è intervenuto sulla trattativa Milan-Perin il direttore sportivo del Genoa Mario Donatelli: "Dopo la rottura con Donnarumma il Milan sta pensando seriamente a Perin, ora vedremo se la trattativa si concluderà o meno. Mattia lascerà Genova solo per una società importante, indubbiamente c’è un forte interesse del Milan e, a meno di passi indietro clamorosi nel caso Donnarumma, l'affare potrebbe chiudersi già questa settimana".

