Calciomercato Milan, parla Branchini, agente di de Sciglio: "In questo momento dipende dalla Juve"

"In questo momento dipende dalla Juventus o dalle squadre che possono avvicinarsi a lui. Noi abbiamo una situazione molto chiara con il Milan, rapporti assolutamente ottimi, vediamo lo sviluppo del mercato". Così Giovanni Branchini, procuratore di Mattia De Sciglio, interpellato sul futuro del difensore, accostato ai rossoneri. L'agente fa il punto della situazione anche su altri suoi assistiti. "Darmian non credo si muoverà dal Manchester United. Pavoletti? Siamo sereni, è stato inseguito per un anno dal Napoli e alla fine abbiamo deciso di accettare la corte. Al Napoli si trova molto bene, è una squadra eccezionale con un grande allenatore, un impianto societario di primissimo piano, vedremo. Interesse della Fiorentina? Il Napoli deve prendere delle decisioni e noi le valuteremo, ma penso che a Firenze andrà Simeone". Riguardo alla possibile operazione Juventus-Douglas Costa, Branchini, intermediario nella trattativa, ha aggiunto: "Non è detto che non sia ancora vicino ai bianconeri".

