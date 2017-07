Calciomercato Milan, parla l'agente di De Sciglio: "La trattativa è slegata da quella per Bonucci"

Contattato da Pianeta Milan, ha parlato Donato Orgnoni che, insieme a Giovanni Branchini, cura gli interessi di De Sciglio. “Non abbiamo ancora parlato con la Juventus per De Sciglio. Un’eventuale trattativa è in mano ai due club. Se si dovesse fare, però, quasi sicuramente sarebbe slegata dall’operazione per Bonucci”.

