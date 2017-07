Calciomercato, Milan: pazza idea Bonucci, i rossoneri ci provano senza contropartite

Secondo Di Marzio, il Milan ha parlato con Alessandro Lucci, agente del giocatore. Il Milan è interessato ma non ha avuto contatti diretti con la Juventus: se la volontà del giocatore fosse quella di cambiare aria, non è escluso che se ne parli. Non c'è dunque alcuna trattativa ma solo un'idea dei rossoneri, senza l'inserimento di contropartite tecniche, tantomeno Romagnoli che il Milan considera incedibile.

