Calciomercato, Milan: Przemysław Bargiel, un giovane talento per la Primavera di Gattuso

Non solo prima squadra: il ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha intenzione di rinforzare anche la Primavera, che quest’anno aprirà un nuovo ciclo con Rino Gattuso in panchina. Il primo acquisto è Przemysław Bargiel, esterno polacco classe 2000. Il giovanissimo talento è stato prelevato dal Ruch Chorzòw per 350 mila euro, a cui potrebbero aggiungersi 150 mila di bonus, per un totale di 500 mila.