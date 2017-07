Calciomercato, Milan: Rummenigge avvisa: "Sanches parte solo in prestito"

In conferenza stampa, Karl-Heinz Rummenigge fa il punto sulla situazione relativa a Renato Sanches. E non sono buone notizie per il Milan: "Sanches ha voglia di giocare, ma noi crediamo possa esserci utile. Quindi, se andrà via, sarà soltanto in prestito annuale".

