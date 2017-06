Calciomercato, Milan: Suso: "Ho tre offerte da squadre di Champions, ma resto"

In scadenza di contratto nel 2019, Suso rivela a 'Sky': "Ho tre offerte da altrettante formazioni che giocano la Champions League, ma voglio rimanere al Milan. Fassone mi ha detto che per il rinnovo non ci sono problemi. Io sono qui, hanno il numero del mio procuratore".

