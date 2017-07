Calciomercato, Milan: trattativa concreta col Palermo per Lo Faso

Operazione a sorpresa per il Milan: secondo 'Sky', mentre continua a lavorare per Biglia il club rossonero sta anche trattando con il Palermo per l'acquisto del 19enne Simone Lo Faso, 10 presenze senza reti nello scorso campionato. Trattativa concreta, che potrebbe chiudersi a breve.

Tutte le news di calciomercato in diretta