Calciomercato, Monaco: Mbappé vuole andarsene; Barcellona, Real e PSG alla finestra

Se ne parla da tanto tempo ma non c'è stato ancora nulla di concreto. Kylian Mbappè vuole lasciare il Monaco. Secondo quanto riportato dal portale francese le10sport l'attaccante vuole andare in un top club europeo. Non è escluso che il PSG, dopo Neymar, possa sferrare l'assalto anche per Mbappè, ma le possibilità maggiori sono il Barcellona, alla ricerca di un attaccante di livello proprio per sostituire Neymar e il Real Madrid, da tempo sulle tracce della punta.

