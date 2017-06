Calciomercato, Monaco: ultimo tentativo per trattenere Mbappè

Il Monaco non si arrende a lasciar partire Kylian Mbappè. Data la volontà del calciatore di andar via solo nel caso in cui la destinazione fosse il Real Madrid, i monegaschi vorrebbero provare a convincere il giovane talento a rinnovare con il club. Il Monaco avrebbe infatti offerto a Mbappè una nuova proposta di contratto da 8 milioni di euro più bonus a stagione per l’attaccante classe ’98, nella speranza che se il Real dovesse decidere di non puntare sul calciatore e di non far pervenir loro alcuna offerta, allora Mbappè sarebbe disposto a rinnovare e a continuare la sua avventura con i francesi.