Calciomercato: Mourinho vuole Kasper Schmeichel tra i pali se De Gea lascia lo United

Londra (Regno Unito), 1 mag. (LaPresse) - José Mourinho è al lavoro per trovare il sostituto di David De Gea tra i pali del Manchester United. Il portiere spagnolo potrebbe infatti trasferirsi al Real Madrid, con il quale secondo indiscrezioni avrebbe già un accordo. Stando a Sky Sports Uk, lo 'Special One' starebbe pensando per la prossima stagione al danese Kasper Schmeichel. Per l'attuale difensore dei pali del Leicester e figlio del grande Peter, sarebbe un ritorno a Manchester, dove però ha militato nelle file del City.