Calciomercato, Nantes: Ranieri punta Gaston Ramirez

Dopo un paio di stagioni ad alti livelli con la casacca del Bologna, Gaston Ramirez sembrava poter essere in grado di diventare un top player. Purtroppo, dopo qualche tentativo di rinascita con le maglie di Southampton e Hull City, la carriera dell’uruguaiano ha iniziato a disegnare una parabola discendente. Nell’ultima stagione ha giocato con il Middlesbrough ma, ancora una volta, non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità. Chi potrebbe rilanciarlo è Claudio Ranieri, mister dello storico scudetto del Leicester. Dopo l’arrivo di Tatarusanu dalla Fiorentina, ecco che l’ex manager della Juve potrebbe puntare su un altro ex Serie A. Acquistare Ramirez sarebbe un bello sforzo economico per il Nantes (squadra di metà classifica in Ligue 1), ma la società potrebbe accontentarlo. Treuqartista dall’ottimo sinistro o all’occorrenza ala, Ramirez offre una buona duttilità e potrebbe essere quel giocatore decisivo nell’ultimo passaggio che serve ad ogni squadra. La trattativa però non è facile: le pretese economiche del giocatore potrebbero essere un ostacolo non indifferente. Infatti, Ramirez chiede uno stipendio di 2 milioni di euro l’anno, cifra ritenuta spropositata dai francesi. Si tratta, anche se l’accordo sembra comunque lontano.