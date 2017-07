Calciomercato: Nantes, Ranieri vuole Tatarusanu in porta

Il nuovo Nantes di Claudio Ranieri sta nascendo. I francesi infatti in questo momento sono a caccia di un portiere e hanno iniziato a muoversi sul mercato. Il nome caldo al momento è quello di Ciprian Tatarusanu. Il numero uno rumeno infatti è in uscita dalla Fiorentina e potrebbe ripartire dalla Francia. Il tecnico italiano ex-Leicester lo avrebbe chiesto con insistenza e, nonostante i dubbi iniziali del Presidente del Nantes kita, il quale non sembrava molto propenso a sborsare 5 milioni per un giocatore di 31 anni, in questo momento Tatarusanu sembrerebbe molto vicino al club transalpino. Il portiere di Bucarest viene da tre stagioni alla Fiorentina con un rendimento altalenante ma tutto sommato discreto. Nello scorso campionato di Serie A, Tatarusanu ha collezionato 35 presenze, mantenendo la porta inviolata per ben 12 partite. Il suo contratto scadrà nel 2019, ma, dopo l’arrivo a Firenze di Sportiello che prenderà il posto da titolare, la Fiorentina avrebbe intenzione di cederlo già nel corso di questa sessione di mercato se dovesse arrivare un’offerta adeguata. Offerta che, come detto, potrebbe essere proprio quella del Nantes. Nei prossimi giorni i club si incontreranno per intavolare una trattativa e decidere la formula dell’eventuale trasferimento.

di Andrea Carbonari

