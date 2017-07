Calciomercato, Napoli: accordo con la Roma, è fatta per Mario Rui

Secondo 'Sky Sport', il Napoli ha trovato l'accordo con la Roma per il trasferimento in azzurro di Mario Rui: il terzino portoghese costerà 9 milioni più 250mila euro di bonus. Pupillo di Sarri, lascia la Capitale dopo una sola stagione per far concorrenza sulla fascia sinistra a Ghoulam.

