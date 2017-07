Calciomercato, Napoli: aspettando l'accordo con Reina, gli azzurri chiedono Karnezis all'Udinese

In attesa di capire cosa farà Pepe Reina, ancora in attesa dell'accordo con la società azzurra, il Napoli sta prevenendo l'eventuale partenza del numero 1 spagnolo cercando l'accordo con l'Udinese per Karnezis. Chiesto un prestito con diritto di riscatto mentre il club bianconero chiede la cessione a titolo definitivo.

