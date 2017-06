Calciomercato, Napoli: club tra Berenguer e l’alternativa Ounas

Alejandro Berenguer, centrocampista spagnolo classe 95 in forza all’Osasuna, è da tempo sotto i riflettori del mercato del Napoli. I partenopei tuttavia non sono disposti a pagare per intero la clausola rescissoria di 9 milioni di euro che vige sul giocatore e hanno offerto al club spagnolo una cifra non superiore ai 6 milioni. L’ Osasuna non sembra intenzionato ad accettare uno sconto simile, dunque il Napoli, per chiudere un accordo, cercherà di far leva sulla forte volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra. Se la trattativa dovesse sfumare, è pronta un operazione di riserva: il nome è quello di Adam Ounas, centrocampista del Bordeaux. Si tratterebbe di un’ operazione più onerosa rispetto alla precedente (12 i milioni necessari a portare l’algerino classe 96 a Napoli). Ounas è stata una delle sorprese della scorsa stagione di Ligue 1; il giovane algerino ha messo a segno 5 gol e confezionato due assist, inoltre è titolare della propria nazionale Under 20 con la quale ha segnato il suo primo gol proprio al debutto contro l’Inghilterra. Sarebbe un colpo niente male per il centrocampo di Sarri, ma in questo momento l’operazione Berenguer continua ad avere la precedenza.