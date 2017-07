Calciomercato, Napoli: per il rinnovo di Ghoulam manca solo la firma

Faouzi Ghoulam è pronto a firmare il rinnovo di contratto che lo legherà al Napoli fino a giugno 2021. L’esterno mancino algerino, infatti, la prossima settimana si recherà in sede per firmare il nuovo contratto che verrà allungato vista l’attuale scadenza nel giugno del 2018. C’è l’intesa, da entrambe le parti, per proseguire insieme questo cammino che inizió nel 2014 quando il Napoli prelevó l’allora 23enne Ghoulam dalle fila del Saint-Etienne. Per Sarri il mancino algerino è una pedina fissa del suo scacchiere e proprio per questo il rinnovo contrattuale di Ghoulam era una delle priorità estive dell’allenatore toscano. Il laterale classe 1991 proseguirà quindi la sua carriera con la maglia del Napoli, squadra e città dove si trova da sempre a suo agio e avrà la fortuna di toccare, e superare, le 100 partite con la maglia azzurra dato che al momento le presenze in Serie A sono 99. “Rinforzo” importante quello di Ghoulam per Sarri che potrà continuare a fare affidamento su un giocatore da sempre molto continuo e disposto a dare tutto per la maglia che indossa. Napoli-Ghoulam: il rinnovo di contratto con scadenza nel giugno 2021 è praticamente cosa fatta. Manca solo la firma del giocatore che dovrebbe arrivare settimana prossima.