Calciomercato, Napoli: si profila un nuovo prestito per Grassi

Nuovo prestito in vista per Alberto Grassi. Il centrocampista di proprietà del Napoli, attualmente in prestito all’Atalanta, potrebbe cambiare la terza squadra nel giro di un anno, andando a cercare più spazio sempre in Serie A.

Il classe 1995 era arrivato a Napoli lo scorso gennaio, dopo una buona prima parte di stagione con la maglia dell’Atalanta. Grassi però non è stato praticamente mai schierato da Sarri, a causa anche di un infortunio. In estate così Grassi è tornato a Bergamo, dove però la contemporanea esplosione di Kessié e Gagliardini hanno frenato il suo ritorno in campo. Il centrocampista classe 1995 ha collezionato solo 147 minuti in questa prima parte di stagione con la maglia dell’Atalanta e così il Napoli starebbe pensando di far lasciare nuovamente Bergamo al calciatore e girarlo in prestito a qualche altro club per permettergli di giocare con maggior continuità. Su di lui ci sarebbe forte l’Empoli di Martusciello, alla ricerca di fisicità e qualità a centrocampo per continuare al meglio la lotta salvezza nel 2017. La trattativa sembra essere già in dirittura d’arrivo, con i due club che devono limare solo gli ultimi dettagli.

L’Empoli sarebbe così una nuova opportunità per il giovane talento classe 1995: il Napoli ha puntato molto su Grassi e ora il centrocampista italiano sarà chiamato a crescere, facendo vedere tutte le sue ottime doti intraviste nella scorsa prima parte di stagione con la maglia dell’Atalanta.

di Valerio Pennati