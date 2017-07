Calciomercato, Napoli: Voller spegne le speranze per Leno "Resterà al 100%"

Il Napoli è sempre alla ricerca di un portiere per l’eventuale sostituzione di Pepe Reina. Tra i vari nomi sondati c’è anche quello del tedesco Bernd Leno del Bayer Leverkusen. La dirigenza partenopea aveva intrapreso i primi contatti con la squadra tedesca, ma come conferma il direttore sportivo delle Aspirine, Rudi Voller, il portiere non si muoverà dalla Germania: “È vero che il Napoli vuole Leno, ma non se ne farà nulla. Abbiamo già incassato 40 milioni di euro in questa sessione di calciomercato estiva, per questo motivo Bernd resterà al 100% nella nostra squadra”. Parole chiarissime del dirigente tedesco, che non lasciano alcuna speranza al Napoli, almeno in questa sessione di mercato. La dirigenza partenopea dovrà quindi cambiare obiettivo per la porta. Rimane vivo l’interesse per il giovane talento dell’Udinese Alex Meret, che lo scorso anno ha fatto molto bene in Serie B con la maglia della Spal. Il classe 1997 sarebbe un colpo in prospettiva per la società di Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, il Napoli ha offerto il rinnovo contrattuale a Pepe Reina, per un’altra stagione, ma, per non farsi trovare impreparato in caso di rifiuto, sta seguendo molti profili per il ruolo di estremo difensore. Aurelio De Laurentiis dovrà risolvere la questione legata al portiere, ma intanto già due possibili obiettivi come Neto e Leno sono sfumati.