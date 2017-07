Calciomercato, Napoli: Zapata verso il Torino, si cerca l'accordo

Duvan Zapata, dopo il prestito biennale all’Udinese, è tornato al Napoli, ma sarà solo di passaggio. Su di lui è forte l’interesse del Torino: l’attaccante colombiano piace tanto ai granata e in particolare a Sinisa Mihajlovic, che lo vorrebbe per il suo attacco così da cautelarsi in caso di partenza di Andrea Belotti. Intanto Zapata ha saltato l’allenamento odierno con il Napoli a Dimaro, chiara indicazione della volontà del giocatore di partire in direzione Torino, sponda granata. Tant’è vero che il giocatore potrebbe sbarcare nel capoluogo piemontese già lunedì. Il Napoli chiede 20 milioni, la stessa cifra che ancora deve versare nelle casse granata per Maksimovic.