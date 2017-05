Calciomercato: niente Milan, fatta per Aubameyang al Psg

Berlino (Germania), 4 mag. (LaPresse) - Sarà Pierre-Emerick Aubameyang il primo colpo del Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la 'Bild' infatti il club francese avrebbe trovato l'accordo sia con il Borussia Dortmund, sulla base di 70 milioni di euro, sia con l'attaccante, a cui è stato offerto un triennale da 14 milioni a stagione. In questa stagione il calciatore gabonese, finito anche nel mirino del Milan, ha segnato 35 reti in tutte le competizioni.