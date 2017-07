Calciomercato, Novara: ufficiale, dalla Lazio arriva il brasiliano Ronaldo

Il centrocampista brasiliano Ronaldo lascia ufficialmente la Lazio e va in B per giocare con il Novara. Il comunicato del club piemontese: "La Società Novara Calcio è lieta di informare giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del centrocampista Pompeu da Silva RONALDO, classe 1990, di proprietà della S.S.Lazio. Il calciatore si è legato al Club azzurro fino al 2020. Nella stagione da poco conclusa il calciatore ha giocato nella Salernitana, collezionando 31 presenze e 1 gol".