Calciomercato, Olympique Marsiglia: in arrivo Luiz Gustavo

Ormai è tutto fatto: Luiz Gustavo sarà un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. Il centrocampista brasiliano del Wolfsburg, recentemente accostato anche al Milan, dovrebbe svolgere già domani le visite mediche con il club francese. Nuovo capitolo che si tingerà di bianco azzurro dunque per Luiz Gustavo, che sbarcherà in terra transalpina per circa 8 milioni di euro.