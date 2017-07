Calciomercato, Pescara: Aquilani in uscita, ci sono Betis e Girona

Alberto Aquilani va verso la risoluzione con il Pescara, dove è tornato dopo aver giocato in prestito al Sassuolo la seconda parte della scorsa stagione. Come riferisce 'Sky' l'ex centrocampista di Roma, Juventus e Milan ha offerte dalla Liga e in particolare da Betis e Girona, ma vorrebbe rimanere in Italia.

