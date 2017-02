Calciomercato: Porto, riscattato il centrocampista Oliver Torres

Colpo in entrata per il Porto. La squadra lusitana; infatti, ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per il riscatto del centrocampista spagnolo Oliver Torres. Il 22 enne talentuoso mediano iberico, in Portogallo dal 2016, si è ritagliato uno spazio importante tra le file dei portoghesi e avrebbe già dato il suo ok per la permanenza a Oporto, visto che è riuscito finalmente a trovare la continuità giusta che in Spagna non aveva.

Si tratta di un centrocampista con un’ottima visione di gioco e con un’elevata velocità, caratteristica che lo rende anche un’ottima mezzala capace di trovare gli inserimenti in area di rigore abbastanza facilmente ma ciononostante la posizione che predilige maggiormente è quella di vertice basso davanti alla difesa o trequartista dietro alle due punte. Il giocatore spagnolo, con il Porto ha collezionato 39 presenze trovando la via della rete in 8 occasioni dimostrandosi un centrocampista con un fiuto del gol non indifferente. Il Porto ha dunque deciso di riscattarlo e sborserà all’Atletico Madrid ben 20 milioni di euro, soldi che permetteranno ai “Colchoneros” di trovare un sostituto adatto al centrocampista spagnolo.

di Michael Procopio (@Michael_Proc)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi