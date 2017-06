Calciomercato, Premier: Frank De Boer nuovo tecnico del Crystal Palace

Frank De Boer riparte dalla Premier League. Dopo l'infelice avventura all'Inter l'allenatore olandese ha firmato un contratto triennale con il Crystal Palace, squadra di Premier League. "E' un'opportunità estremamente eccitante per me, non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato l'ex tecnico dell'Ajax. Nell'ultima stagione il Crystal Palace ha chiuso al 14° posto in classifica.

