Calciomercato, PSG: arriva Dani Alves, Manchester City beffato

Il Manchester City lo aspettava per le visite mediche e per la firma, ma Dani Alves ha sorpreso tutti: fondate le indiscrezioni dei giorni scorsi su un rilancio del PSG, che ha strappato il "sì" dell'ex terzino della Juventus. Previsti per domani annuncio e presentazione da parte del club parigino.

