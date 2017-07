Calciomercato, PSG: Aurier verso lo United

Le strade del PSG e di Serge Aurier sono ormai destinate a dividersi. Il terzino destro ivoriano, classe 1992, avrebbe infatti chiesto la cessione in rotta con la società. Serge Aurier, prelevato 3 anni fa dal Tolosa, non è partito col resto della squadra per la tournée negli Stati Uniti e piace molto in Inghilterra, in particolare al Manchester United di José Mourinho. I Red Devils avrebbero già formulato una prima offerta: in questa stagione, il calciatore ha collezionato 32 presenze e 5 assist.