Calciomercato, Psg: Coutinho è l'alternativa a Mbappè

E' Philippe Coutinho l'alternativa al sogno Kylian Mbappè per il mercato del Paris Saint-Germain. Lo riporta l'edizione odierna de 'L'Equipe' spiegando che se il pressing per la stella del Monaco non dovesse produrre risultati, il club parigino sarebbe pronto a fiondarsi sul trequartista del Liverpool. I Reds considerano il brasiliano incedibile, ma i francesi potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina agli 80 milioni di euro per far vacillare la società inglese.