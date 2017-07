Calciomercato, PSG: domani visite mediche a Doha per Neymar

Una formula inedita, per aggirare i vincoli del Fair Play finanziario, potrebbe portare finalmente alla chiusura dell'operazione di mercato più incredibile e dispendiosa della storia. La stampa francese e quella catalana sono ormai concordi nel dare per fatto il passaggio del brasiliano ai parigini. Il giocatore è atteso domani a Doha per sostenere le visite mediche. La formula? Eccola: la Qatar Sports Investment (di proprietà neanche a dirlo di Nasser Al-Khelaïfi, patron del PSG) pagherebbe a Neymar 300 milioni per renderlo testimonial di Qatar 2022, di modo che sia lo stesso giocatore a pagare la clausola di 222 milioni che gli permetterebbe di firmare il contratto faraonico con i parigini.

