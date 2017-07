Calciomercato, Real Madrid: la volontà di Gareth Bale è restare ai blancos

Gareth Bale non pensa di lasciare il Real. Lo assicurano persone vicine a lui e consultate da 'Marca'. Il gallese vuole restare a Madrid per riscattare una stagione costellata dagli infortuni. Il possibile arrivo al Bernabeu di Mbappé ha scatenato diversi rumours sul futuro dell'ex Tottenham, cercato dal Manchester United. Bale, che assicura di voler restare a Madrid "dove ha ancora molti conti calcistici da saldare", è legato ai Blancos con un contratto in scadenza nel 2022.

Tutte le news di calciomercato in diretta