Calciomercato, Real Madrid: Morata spinge per il passaggio al Manchester United

Alvaro Morata ha interrotto la luna di miele con la moglie Alice Campello per una visita di passaggio di un paio d'ore a Madrid per provare a velocizzare il suo trasferimento al Manchester United. Lo rivela 'As' spiegando che l'attaccante ha parlato più volte al telefono con Josè Mourinho, il tecnico con cui ha debuttato in prima squadra ai tempi dei blancos, che vede in lui il numero nove perfetto in un campionato come la Premier League. La Casablanca tuttavia non ha intenzione di vendere il proprio gioiello a 74 milioni di euro, la cifra offerta finora dai Red Devils. Il Real Madrid punta infatti a incassare tra gli 85 e i 90 milioni di euro per l'ex giocatore della Juventus.

Tutte le news di Calciomercato in diretta!