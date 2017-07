Calciomercato, Real Madrid: niente Juve o Barcellona, Ceballos dice sì a Zidane

Dani Ceballos, centrocampista del Betis messosi in luce nell'ultimo Europeo Under 21, diventerà un giocatore del Real Madrid nelle prossime 48-72 ore. Ne è sicuro il quotidiano 'As' secondo cui i blancos preleveranno il gicoatore spagnolo per una cifra attorno ai 17-20 milioni di euro. Di fronte all'ultimatum imposto dalla 'Casablanca' Ceballos, inseguito anche dalla Juventus e dal Barcellona, avrebbe deciso di dire sì al Real.