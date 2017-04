Calciomercato: Real Madrid pronto a fare follie per Mbappè. Isco: rinnovo fino al 2022 è a un passo

Parigi (Francia), 25 apr. (LaPresse) - Il Real Madrid è disposto a fare follie per portare in Spagna Kylian Mbappè. Secondo quanto riporta 'L'Equipe' Florentino Perez, in vista delle elezioni presidenziali di luglio, ha bisogno di convincere 80mila soci chiamati a votare e vorrebbe acquistare il gioiellino del Monaco come 'carta' per garantirsi la conferma. Inoltre, sottolinea il quotidiano francese, nell'ultima campagna acquisti estiva i 'blancos' si sono limitati a esercitare la 'recompra' per Alvaro Morata (30 milioni di euro) e a riprendere dai prestiti Marco Asensio e Fabio Coentrao. Nel frattempo i merengues hanno praticamente blindato Isco fino al 2022: Secondo quanto riporta l'edizione odierna di 'Marca' è fatta per il rinnovo dell'ex giocatore del Malaga ai 'blancos'. L'ufficialità arriverà in estate. La scorsa settimana c'è stato un incontro tra la società e Paco Alarcon, padre e rappresentante del giocatore: Isco andrà a guadagnare circa sei milioni di euro a stagione.