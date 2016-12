Calciomercato, Real Madrid: slitta rinnovo Isco, Juventus e Manchester City alla finestra

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo 'As' il giocatore vorrebbe proseguire la propria avventura nei 'blancos' ma chiede delle garanzie sul suo ruolo in squadra. Finora infatti Isco ha collezionato 916 minuti in stagione, raccogliendo 17 presenze (di cui 12 dall'inizio) ma giocando solo in due occasioni per tutti i 90' e vorrebbe essere più impiegato anche in ottica del Mondiale in Russia nel 2018. Sul giocatore è forte l'interessamento, non nuovo, della Juventus, così come in Inghilterra di Tottenham, che ha cercato di portarlo a Londra negli ultimi giorni della scorsa sessione di mercato, e Manchester City.