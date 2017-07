Calciomercato, Roma: altra offerta per Defrel, no del Sassuolo

18 milioni più bonus: è questa la cifra che la Roma ha offerto al Sassuolo per avere Gregoire Defrel. Ma nemmeno l'incontro odierno tra le due società, come rivela 'Sky', hanno dato buon esito: la fumata bianca non è lontana, ma i giallorossi devono alzare ancora l'offerta.

