Calciomercato, Roma: ceduto Ponce al Lilla in prestito con diritto di riscatto

Il giovane Ezequiel Ponce, attaccante argentino di proprietà della Roma con cui però non ha mai giocato, è un nuovo giocatore del Lilla: il club francese ha annunciato il suo arrivo, in prestito con diritto di riscatto. Nella scorsa stagione Ponce aveva giocato, sempre in prestito, in Liga con la maglia del Granada.

