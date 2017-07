Calciomercato, Roma: cresce l'ottimismo per l'arrivo di Mahrez

Come rivela 'Sky', cresce la fiducia all'interno dell'ambiente della Roma per l'arrivo di Riyad Mahrez dal Leicester: i giallorossi vogliono arrivare a 30 milioni, bonus compresi, per provare ad accontentare le richieste delle Foxes. Con il giocatore c'è già un accordo.

