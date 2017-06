Calciomercato, Roma: dopo Karsdorp arriva Gonalons, al Lione 5 milioni

Nella stessa giornata in cui ufficializza l'arrivo di Karsdorp, la Roma mette a segno un altro colpo: come rivela 'Sky', il club giallorosso ha trovato un accordo con il Lione per il trasferimento nella Capitale di Maxime Gonalons. Sarà dunque lui il sostituto di Leandro Paredes, destinato allo Zenit. Ai francesi andranno 5 milioni: 3 immediati, 2 il prossimo anno.

